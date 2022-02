Hace tiempo que los usuarios de Netflix lo venían demandando. La plataforma de streaming estadounidense, una de las mayores empresas de entretenimiento audiovisual del mundo, ha incluido un elemento diferencial en sus servicios.

Se trata de un servicio que cambiará la interfaz del usuario. Realmente, las interfaces en sus diferentes facetas, ya que ahora mismo el usuario medio que consume Netflix lo hace desde diferentes plataformas y dispositivos.

Una de las grandes virtudes del servicio que ofrece Netflix es que sus contenidos son accesibles a una gran cantidad de dispositivos y sistemas operativos diferentes, con diferentes sistemas de control que van desde una simple pantalla táctil de un smartphone hasta el mando a distancia de un televisor medio o de una smartTV.

Netflix ha ido evolucionando y adaptando el diseño de su interfaz a lo largo de estos años para lograr que se adapte bien a cada contexto siendo, en cada uno de los contextos, claramente reconocible y manejable.

Los cambios que ha introducido Netflix

Con el paso del tiempo la plataforma ha ido modificando su interfaz puliendo sus diferentes funciones y añadiendo otras nuevas para hacer la experiencia del usuario más satisfactoria. El problema estuvo en que tantas pruebas a veces empeoraron la versión antigua.

Y entonces llegan las quejas de los usuarios. También ha ocurrido que si el alcance de una función es limitado y se prolonga demasiado, quizás sea mucho más que lo inicialmente previsto y al final los suscriptores se han acostumbrado a algo que iba a ser temporal.

Sea como sea, hacia tiempo que los suscriptores pedían una mejora en la interfaz en referencia al contenido que aparece en la franja de la portada principal de "Seguir viendo".

Las listas que Netflix ha modificado para mejorar la experiencia del suscriptor

Hace aproximadamente un año y medio Netflix empezó a probar una función llamada "Seguir viendo". En esta franja, incluida en la portada inicial del interfaz, Netflix proponía aquellas series/películas/documentales iniciados y que no se habían terminado.

Pero había un problema. Era repetitivo. Y fomentar la visualización de contenidos que quedaron por terminar quizás no era la mejor manera de persuadir al usuario porque, en la mayoría de los casos, se trataba de contenidos desechados o que no habían terminado de 'engancharlo'.

Pues esta función, por increíble que parezca, no la habían tenido todos los dispositivos. Solo en algunos y estaba a modo de 'prueba'.

Pues ahora Netflix, en la línea de esos cambios que va incorporando poco a poco, ha comunicado en su blog oficial, que la función eliminar contenido de la lista "ver después" o "seguir viendo" ya está disponible para todos los usuarios y para todas las interfaces que tengan acceso al servicio. ¡Ya era hora dirán muchos usuarios!

¿Dónde no había llegado esta nueva función de Netflix?

Hasta la fecha la nueva función de Netflix no había llegado a muchos usuarios que acceden a Netflix desde sus televisores inteligentes o dispositivos que se conectan a las televisiones. Aquí algunos ejemplos de dispositivos que no tenían la función "Ver después".

Amazon Fire TV Stick Apple TV

Ahora bien, no será inmediato. No todos los usuarios tendrán la actualización al momento. Los usuarios que tienen preferencia por este sistema de acceso ya no tendrán que recurrir al PC para eliminar ciertos contenidos de lista de "seguir viendo".

La generación Netflix en España, lo último de la plataforma