Tenso y delicado momento para Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid no está en un buen momento, más si cabe tras la dolorosa derrota 4-2 ante el Barça en el Camp Nou.

La dinámica del equipo rojiblanco no es buena y tras la derrota ante el equipo de Xavi ya se ha quedado fuera de los puestos Champions. Este palo se une a los otros fracasos recientes del cuadro madrileño, que recientemente se quedó fuera de la Copa del Rey y sin título de la Supercopa.

Paco González, de Tiempo de Juego en COPE, retrató a Simeone en su análisis postpartido. Con un 4-1 en contra, el argentino decidió meter a Cunha, Reinildo y Correa en lugar de Mario Hermoso, Lemar y Joao Félix.

Cuando más balón necesita el equipo, se deshizo de sus dos mejores futbolistas en esta faceta. Prefirió sacrificarlo para meter más delanteros. "Para mí, el 'Cholo' piensa que el fútbol es más de defensas que de delanteros. Y el año pasado tuvo la suerte de que el que tiene estuvo fino. Pero en partidos como este, la batalla a ganar es la del medio, si no cambias el centro del campo para tenerla, estás muerto", aseguró.

Críticas a Simeone por los cambios en el Camp Nou

Y pese a que el equipo tuvo un arreón y recortó distancias con el gol de Luis Suárez, ni contra 10 fue capaz el equipo colchonero de acercarse más en el marcador. "Hay dos cambios que no los entiendo. Que quite a Lemar y Joao Félix y no a De Paul... ¡No lo entiendo!".