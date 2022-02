Las palabras de Rocío Flores en ‘El programa de AR’, cargadas de polémica, dejaron a Rosa Benito en el punto de mira y en ‘Ya son las ocho’ saltaron chispas entre ambas.

"Rocío Flores habrá arreglado el pecho pero tiene una soberbia encima... Ella no quiere contestar a nada pero está sentada para hablar de su familia y pertenece a uno de los clanes más importantes", dijo Alexia Rivas en ‘Ya son las ocho’. Comentario que provocó que Rocío Flores llamase en directo al programa.

Su llamada hizo que la tensión aterrizase entre Alexia Rivas y Rocío Flores, pero Rosa Benito no dudó en meterse por medio. "Me ha dicho que ella el contrato que tiene es para hablar del reality, que es una colaboradora y que si habla de lo que ella está viviendo es porque quiere", ha explicado Rosa Benito. Palabras que hicieron a Alexia Rivas responder sin tapujos. "Rocío está sentada ahí por ser la hija de Rocío Carrasco y nieta de la Jurado". Rosa Benito, sin embargo, no dudó a replicar: "Todos estamos aquí por algo, ¡yo llevo aquí 16 años!".