El que fuera entrenador del Valencia CF, el exfutbolista Gary Neville, tiene un nuevo trabajo lejos del fútbol. Alejado de los banquillos, en los últimos meses Neville había fundado una universidad y trabajaba como comentarista en televisión, como promotor inmobiliario y como hotelero.

Pues bien, ahora se ha pasado también al mundo de la política, tal y como publicó The Guardian. Gary Neville se ha afiliado al Partido Laborista y no descarta una futura carrera política.

El exentrenador ha sido habitual crítico con la gestión de Boris Johnson en Twitter y reveló recientemente en un podcast político de la BBC de Nick Robinson que se uniría pronto a la política. "Quiero apoyar a los laboristas. Sí creo que necesitamos un partido laborista progresista, pero que no solo mire hacia el lado izquierdo. Tiene que ir hacia el centro", indicó.

Sobre la cuestión de hacer carrera a nivel político más allá de su afiliación, Neville fue claro. "A veces me digo a mí mismo... Soy capaz de comunicarme, sé lo que quiero, tengo una mente de negocios, puedo manejar personas... pero creo que me comerían vivo", aseguró. "Ahora bien, no puedo meter los dedos de los pies porque soy o todo o nada. Voy a entrar a la política y si digo que entro, entro", aseguró. Deducimos pues que se plantea hacer carrera política.