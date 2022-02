Los electrodomésticos existen para hacernos más fácil el día a día, pero el desgaste de estos limita sus funcionalidades. Dejando de lado posibles averías, es un hecho que el cuidado de nuestras máquinas es fundamental para que su rendimiento sea lo más alto posible. En otras ocasiones te hemos contado cómo limpiar de manera efectiva las mamparas de la ducha, las bandejas de los hornos o para dejar como nuevas las sartenes, pero en esta ocasión nos centramos en un aparato vital en nuestras vidas: la lavadora.

¿Te has fijado que de vez en cuando la lavadora huele regular?, o quizá has visto que la goma del electrodoméstico tiene cierta suciedad oscura. Pues pueden ser un claro síntoma de que algo debemos hacer para solucionarlo. Quizá lo más fácil sea acudir al supermercado para adquirir un producto químico que nos promete solucionar el problema. Sin embargo, lo normal es que esto no sea necesario y puedas limpiar la lavadora por dentro con estos trucos caseros.

El truco casero para limpiar la lavadora

Para limpiar la lavadora con este truco casero únicamente se necesitan estas cuatro cosas:

Paño

Agua caliente

Vinagre

Lejía

La lavadora tiene dos partes: tambor y goma. Cada uno se limpia de una manera diferente.

Cómo limpiar el tambor

Para limpiar el tambor de la lavadora el vinagre es clave. Y es que la acumulación de malos olores en y bacterias en esta parte de la lavadora. Para ello, basta con echar media taza de vinagre blanco al dispensador de detergente, para luego poner un ciclo de lavado normal a una temperatura igual o superior a 30 grados.

Cabe la posibilidad de que la lavadora no se haya limpiado por completo, en este caso basta con repetir la operación pero, en vez de echar solo el vinagre, también debes echar una taza de la lejía que usas normalmente en el cajón de la lejía.

Una vez se haya limpiado, no olvides poner la lavadora en un ciclo completamente vacía.

Para limpiar la goma

Para limpiar la goma de la lavadora es necesario contar con lo siguiente:

Guantes

Lejía

Un paño usado

Cepillo de dientes usado

Cómo hacerlo