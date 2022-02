El Chiringuito es uno de los programas deportivos con más audiencia en España. Y todo es por el gran trabajo que hace el equipo que lidera Josep Pedrerol.

El periodista y presentador se ha convertido ya en un icono de la televisión en España y con su programa que emite a diario en Mega se analizan las claves de la jornada de LaLiga así como el día a día y la actualidad deportiva de Barça, Real Madrid y Atlético con más profundidad. (Por ejemplo: Así vivió la redacción en directo el apoteósico 3-3 del Valencia CF con el Atlético).

Seguro que alguna vez te has preguntado sobre la realidad y los trapos sucios del programa. ¿Qué ocurre detrás de las cámaras? ¿Cómo es de verdad Josep Pedrerol?

Lo ha detallado Adri Contreras, periodista y uno de los exmiembros del programa en una entrevista en YouTube con el rapero Mowlihawk.

¿Cómo es Josep Pedrerol como persona?

En su faceta como profesional son muchos los reconocimientos, pero... ¿Cómo es el Josep Pedrerol persona?

"Estaba en tercero de carrera y me cogieron de prácticas y luego me contrataron como periodista profesional", explica Adri Contreras en el video. "Estuve dos años y aprendí mucho", avanza a su vez.

El youtuber Adri Contreras relata durante todo el vídeo su experiencia en el programa televisivo. "Fue como hacer un máster en periodismo", aseguró. Además explica cómo se sentía cuando salía en televisión y se veía expuesto a que millones de personas le vieran en directo. "Iba tranquilo. Las primeras veces que salí en televisión me gustaba pese a que de pequeño era bastante tímido", explicó.

Cristóbal Soria, uno de los colaboradores más carismáticos

Tras la presentación y explicar cómo se sintió durante su estancia en El Chiringuito, Adri Contreras explicó que su etapa en el programa le sirvió para conocer a fondo a cada uno de sus colaboradores. Entre ellos a Cristóbal Soria, uno de los más carismáticos.

"Estuve ayudándole porque a Cristóbal Soria se le hace de noche las redes sociales. No sabe subir ni una 'story' (en Instagram). Estuve ayudándole un año. me llevo muy bien con él", afirmaba.

¿Qué ocurrió para que dejara de trabajar en El Chiringuito?

Entonces Contreras explicó la realidad a la que se vio sometido. "Me fui yo. El Chiringuito para Pedrerol es lo máximo y no te puedes salir de la línea del programa. Pedrerol trabaja por y para El Chiringuito. Es un tío muy exigente. Lo admiro más como periodista que como persona", dijo.

Y fue entonces cuando Mowlihawk le cuestionó. "Cómo persona no vale nada?" y él mismo respondió. "No es que no valga nada pero... no puedo decir que sea mi amigo, no tengo trato con él. No tengo buena relación", desveló.

"No es de mandar mucho, pero cuando está Pedrerol en la redacción es otro ambiente de cuando no está. Su cabeza funciona 24/7. Era muy exigente", reconoció Adri Contreras para acabar.