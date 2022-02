Ser compañero de trabajo no implica ser amigo, ni necesariamente llevarse bien. Esto es básicamente lo que pasa tanto en 'Ya es mediodía' como en 'Ya son las ocho', de Telecinco. Como lo que les gusta es el salseo de la telebasura, no dudan en juntar en una misma mesa a personajes que no terminan de encajar. Lograron quitarse de encima a Frigenti, pero trajeron a Alba Carrillo para compensar a Rocío Flores en 'El Programa de Ana Rosa'; después vieron necesario contraponer a Marta López con alguien... y quién mejor que con Alexia Rivas, ex amante de Alfonso Merlos cuando estaba con la primera.

Sálvame despide a Jesús Manuel Ruiz: Estos son los motivos Pues bien, las compañeras pero archienemigas vuelven a tener un roce, aunque bien distinto al que originó su enemistad. Dicho roce se llama Josep y es un empresario de 37 años que hasta hace nada salía con Alexia Rivas (29 años). Es más, este chico conoció a Marta López (48 años) en una cena entre varios famosillos a la que llegó acompañando a su entonces novieta. Eso ocurrió hace mes y medio aproximadamente y desde entonces, no sólo Josep rompió con Alexia, sino que empezó inmediatamente con Marta. Oficialmente no hubo relación entre ellos, más allá de buen feeling, hasta que Josep rompió con Alexia (...). La pequeña periodista montó en cólera al enterarse de la jugarreta y decidió bloquear tanto en WhatsApp como en redes sociales al catalán.