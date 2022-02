Cada vez hay más personas preocupadas por su figura. A la hora de seguir una alimentación sana para perder kilos y poder lucir un vientre plano (mira algunos consejos en este enlace). En ese sentido es fundamental acompañar esa dieta ‘healthy’ con una actividad física, como mínimo moderada. Así pues el crossfit se ha puesto de moda como el mejor tipo de entrenamiento para la gente del Siglo XXI.

Una de las razones por las que la gente se ha enganchado al crossfit es por los buenos resultados que podrás ver en tu cuerpo. Rápidamente empezarás a notar los cambios ya que te ayudará a activar la mayoría de músculos. Con el crosffit tienes la oportunidad de hacer una actividad física completa e integral.

- Cosas a tener en cuenta antes de hacer crossfit

Como cualquier deporte, el crosffit también necesita ser entendido antes de empezar, para tener ciertos conocimientos y nociones de los entrenamientos que vas a realizar. Lo lógico es que para empezar apuestes por un entrenador personal que sepa qué ejercicios son adecuados para tus capacidades físicas. Recuerda que preparar un circuito demasiado exigente puede hacer que te canses rápido. ¿Consecuencia? Que trabajes mal el cuerpo y además te desilusiones con la práctica deportiva.

Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que al ser un entrenamiento con movimientos rápidos y bruscos, nuestras articulaciones y músculos sufrirán. Por este motivo cobra aún mayor importancia saber qué circuitos de ejercicios debes preparar.

Asimismo también se recomienda en los primeros pasos al adentrarte en el crossfit que hagas los circuitos a medias. Por ejemplo: si no puedes aguantar todo el entrenamiento completo, es mejor que vayas añadiendo ejercicios gradualmente según vayas mejorando tus prestaciones. Así que no hagas caso de todo lo que te dicen. No es un deporte lesivo tan solo tienes que adaptar los ‘workouts’ a tus capacidades.

CrossFit: una forma de adelgazar y ganar masa muscular que está de moda