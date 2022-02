El coronavirus lleva en nuestras vidas desde hace casi dos años y su impacto ha tenido un sinfín de consecuencias negativas en nuestro día a día, afectando a la salud de la sociedad mundial y dejando víctimas tanto en lo moral como en lo material.

Sin embargo, y pese a que la pandemia se trate de un aspecto que no hay que tomarse a risa, Forocoches busca quitarle hierro al asunto con un 'meme' que no pasó indiferente en ningún internauta.

Ómicron, una amenaza que cada vez pierde más fuerte. ¿Fin de la pandemia?

En realidad se trata de un meme para aquellos que todavía no se han contagiado de COVID durante este tiempo o para aquellos que ya hace mucho tiempo que lo hicieron.

Cabe destacar que con la llegada de la sexta ola y de la variante 'Ómicron' han sido muchos los casos de reinfecciones, al tratarse de una nueva cepa mucho más contagiosa, aunque (por suerte) menos letal.

La imagen anti-COVID que se ha hecho viral en Forocoches

El foro rezó mediante una imagen la receta para librarse del coronavirus y no caer contagiado. Primeo, el mensaje de bienvenida es el siguiente.

"Has sido visitado por el coronavirus vacilón". A lo que posteriormente continúa el escrito. "Copia y escribe: Coronavirus vacilón, no me infectes a traición. Para librarte del contagio".

Un texto que se tomaron muy a pecho los usuarios al llenar de comentarios la publicación con el escrito.