Sorprendente decisión de Jordi González para 2022. El presentador de Telecinco ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha anunciado esta decisión. No saldrá en ningún programa de Mediaset este año.

Así pues esta decisión le dejará fuera de la próxima edición de Supervivientes 2022. Jordi González ha sido una parte importante del programa desde 2019. Es cierto que por el momento Mediaset no ha hecho ningún anuncio sobre la ausencia de Jordi González esta temporada.

La decisión es sorprendente porque llega tras el final de la versión VIP de Secret Story, presentando La Noche de los Secretos. Sin embargo ya no ha sido de la formación de la última edición del programa, donde Carlos Sobera, Toñi Moreno y Sandra Barneda han sido las caras visibles para Telecinco. De hecho la propia Lara Álvarez se quedó fuera de ese elenco encendiendo las alarmas de un posible despido de Mediaset.

Los motivos de Jordi González para dejar Telecinco

“La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien”.

Misterio resuelto. Jordi González ha decidido tomarse una año sabático para desconectar, recargar pilas y ya veremos, si volver más fuerte o no.