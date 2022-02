Lara Álvarez es uno de los rostros femeninos más reconocidos de Mediaset. Su perfil es secundario, está claro, pero desde que empezó como enlace a pies de pista en el Mundial de MotoGP allá por 2012, no se ha separado de la cadena salvo una breve paso fallido por la competencia. Y decimos fallido porque no encontró su sitio a pesar de probar en Jugones (La Sexta), Espejo Público (Antena 3) y En el aire (La Sexta). Gran Hermano y Supervivientes han sido sus dos fuentes de ingresos principales hasta ahora de la mano de Telecinco.

La bella asturiana de 35 años ya no tiene nada de aquella joven que iniciaba su carrera de Comunicación en la Universidad Villanueva mientras hacía sus pinitos con un vídeo mofa que se hizo viral por una canción: "Amo a Lauraaaaaa y la esperaré hasta el matrimoniooooo". Si la has cantado en tu cabeza, quizá no salga tan pronto como te gustaría.

Lara Álvarez, despedida de Secret Story

Pues bien, nuestra amiga Lara ha sido descartada por Telecinco para copresentar la nueva edición de Secret Story, dejando su sitio a otra belleza como es Lidia Torrent, la camarera más simpática de First Dates. La hija de Elsa Anka seguirá trabajando codo con codo con Carlos Sobera, Toñi Moreno y Sandra Barneda. Sin duda, se trata de un cambio de conductores al no contar con personajes como Jorge Javier Vázquez o Jordi González. En cualquier caso, los fans de la presentadora pueden estar tranquilos, ya que la podrán seguir viendo en Idol Kids.