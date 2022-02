Por unos minutos el plató de Zapeando se convirtió más bien en el de First Dates, aunque sin citas a ciegas. Y es que con la visita de Ana María Simón y Paula Arcila, del podcast ‘Permitido equivocarse’, visitaron el plató de Zapeando y lo pusieron patas arriba.

Las dos presentadoras del podcast pusieron encima de la mesa del programa, los propósitos que la gente se marca cada vez que empieza un nuevo año. Ambas han explicado que muchas personas utilizan una especie de tablón de propósitos para apuntar aquello que desean cumplir. Estos se pueden colocar ya sea mediante imágenes, recortes de papel con ideas… Así que entre medias le ha llegado el turno a Lorena Castell bajo la mirada de Dani Mateo que le advertía: “Te vas a comprometer delante de toda España”.

La pareja perfecta para Lorena Castell

Castell ha empezado fuerte su cúmulo de propósitos para 2022. A priori las primeras metas que ha ido diciendo la ‘zapeadora’ no eran nada del otro mundo, lo habitual vamos, en este tipo de casos. “Ponerme a entrenar, comer sano, volver a festivales de música, viajar, leer un libro, cambiar la cerveza por zumo de naranja...” entre otros, iba recopilando Castell.

Sin embargo tanto Simón como Arcila se han extrañado de que en ningún momento se dijera nada sobre el amor lo que ha provocado que Lorena Castell saltara: “Yo no soy de ponerme el amor en propósito porque, por ejemplo, si te gusta alguien concreto, ¿Qué haces? ¿Pones una foto de él? Yo no tengo que ver una foto de la misma persona todos los días. Yo no puedo poner la foto”

Al final Castell se ha ido calentando y ha tenido que soltarlo todo: "Ahora llevo dos años soltera y yo no me puedo proponer tener una pareja porque entonces ya estoy buscando una pareja. Yo tengo que encontrarme una pareja, y si no la encuentro, pues cumplir mis otros propósitos: la playa, los amigos... "

¿Pero qué pareja busca realmente Lorena Castell?

"Sé la pareja que quiero, pero no está llegando. Yo busco un tipo de persona que luego la persona que me gusta no tiene… Yo busco una persona que sea como yo, que soy una persona responsable, con mis horarios, con mis cosas, que me divierto... Una persona que aguante a alguien como yo", ha relatado la ‘zapeadora’