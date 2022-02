Era una de las parejas más sólidas entre el famoseo que rodea al mundo del fútbol, pero todo terminó rompiéndose cuando el jugador no fue renovado por el Valencia CF. Tamara Gorro y Ezequiel Garay anunciaron el pasado mes de enero el fin a 12 años de relación, pero eso no implica, necesariamente, un portazo para la eternidad.

La influencer está volviendo a dejarse ver en público e incluso acude a eventos promocionales, que la vida sigue. En un momento dado, un reportero de Gtres captó a la ex de Mujeres y Hombres y Viceversa acudiendo a la peluquería y le preguntó por su día a día.

“Mi amiga me da amor, mis amigos me dan amor y mi marido me da amor”, afirmó mientras deja claro lo afortunada que se siente por estar tan bien rodeada. Aprovechó Tamara para dejar un mensaje que sin lugar a dudas va a dar que hablar: “Me da rabia cuando decís ‘el ex’, qué somos ex, ¿por qué el ex?”.

Tras dicho planteamiento, el reportero no dejó pasar la oportunidad de preguntar por una posible reconciliación: “El tiempo lo dirá todo. No hay que acabar siempre mal. Siempre lo he dicho: yo llevo el anillo, él lleva el anillo y ya veremos qué pasa”. El futuro no lo conocen ni Ezequiel ni la propia Tamara, pero es un hecho que, quizá por el bien del núcleo familiar, todavía hacen planes juntos. Sin ir más lejos, ambos acudieron al Wanda Metropolitano junto a sus hijos para disfrutar de la victoria del Levante UD frente al Atlético de Madrid.