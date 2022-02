La mayoría de veces el hecho de que lo lleve o haga un famoso ayuda a que sus seguidores sigan a sus ídolos de una manera más inconsciente. Ya sea a nivel ropa, joyas, gestos o estilo de vida, pero conocer todos su detalles ayuda a los fans a inspirarse para ser como ellos, en algunos casos casi hasta el extremo.

Últimamente se ha puesto de moda enfocar parte de nuestro día a día a la actividad física y a la alimentación, algo súper importante para nuestra salud. Instagram es la red social idónea para que los famosos puedan descubrir su vida a los seguidores e incluso interactuar con ellos. Rutinas de alimentación, consejos estéticos… De esta manera y a través de sus publicaciones también se pueden ver sus avances.

De todas formas siempre hay que tener en cuenta que hacer dieta o intentar adelgazar no es algo baladí y hay que tener mucho cuidado para no dañar nuestro organismo por algo que puede convertirse en una obsesión. Las dietas milagro no existen, más bien son los buenos hábitos los que te ayudan a perder grasa abdominal por ejemplo.

Los consejos de Elsa Pataky para lucir una figura espectaculares

Según el Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO) el ayuno intermitente puede ayudarte como una opción sana y efectiva. Esta institución ha presentado una clasificación de dietas más o menos adecuadas para según que casos en connivencia con los trabajos de endocrinos, nutricionistas, dietistas, psicólogos y especialistas del deporte.

Ese estudio arroja a través de casos realies y científicos que esta dieta que sigue Elsa Pataky y su marido Chris Hemsworth es una buena opción para tener una vida saludable. Además es sencilla y no requiere un gran esfuerzo para perder peso.

Únicamente requiere ayunar durante 16 horas y comer durante las 8 horas restantes. Es sencillo y cualquier persona con una rutina más o menos estresante puede lanzarse a los beneficios de esta dieta.

Lo primero que debes hacer es asignar esas 16 horas de ayuno y 8 de comer a tu día a día. Así que normalmente esas 16 horas cogen el tiempo en el que estás durmiendo por la noche y solo tienes que suprimir el desayuno.

La mejor opción es cenar pronto, más o menos sobre las 20:00 y no volver a comer hasta las 12:00 del mediodía, que con un tentempié puedes matar el hambre tras 16 horas sin ingerir sólidos. Esta es solo una proposición, ya que la elección horaria depende de cada persona y situación laboral, por ejemplo.

Eso sí el consumo de líquidos durante estas 16 horas de ayuno está permitido, pero solo bajos en calorías. Estos serían el agua, el té o el café, que puede ayudar a combatir la sensación de hambre. Este tipo de ayuno es el que más beneficios genera respecto a otros, ya que por encima de las 22 horas están totalmente desaconsejados.

Por otro lado otros actores además de Hemsworth y de Pataky se han unido a este tipo de dieta: Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Hugh Jackman, Jennifer Aniston son algunos de ellos.