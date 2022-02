Todavía colea la cornamenta de Antonio David a Olga Moreno, su mujer desde 2009. Bueno, su última cornamenta, ya que el 'pequeño donjuán' no suele perder mucho el tiempo. Tras ser cazado con Marta Riesco y ante las dudas de si los amantes siguen o no juntos, no le está saliendo bien al excontertulio de Sálvame metido a youtuber su ruptura.

Muchos compañeros le dieron la espalda a Antonio David tras el polémico mobbing al que le sometió Sálvame para dejarle su espacio en la pequeña pantalla a Rocío Carrasco, nueva musa de la telebasura. Ahora, tras comportarse como siempre se ha comportado y tras ser pillado siendo infiel, ha perdido el apoyo de los afines a su mujer. Si es que... Precisamente una buena amiga de Olga Moreno es Marta López, colaboradora de 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho'. La ex de Gran Hermano (upps, ya no le llaman así) y Supervivientes ha hablado de la pareja formada por Antonio David y Marta Riesco para asegurar que a su amiga esta relación le importa "tres pimientos. Yo a Olga la vi flaquita, guapa, la vi bien. La vi contenta, con todo asumido y con ganas de seguir adelante. No la vi con ninguna intención de arremeter contra Antonio David", afirmó antes de añadir que la pareja podría estar "jugando al despiste". Marta Riesco desvela el motivo de su batalla contra Kiko Rivera José Antonio León ha desvelado la exclusiva de la noticia de Marta Riesco. La denuncia que interpondrá la periodista de Mediaset será contra Kiko Rivera. La entrevista polémica en la que el hijo de Isabel Pantoja ha desvelado que pegó a su hermana. Antonio David muestra la sentencia judicial silenciada por Sálvame y Telecinco Las reacciones han sido numerosas, censurando la actitud de Kiko Rivera. Incluso se ha especulado con el hecho de que este pudiera romper su matrimonio con Irene Rosales. También ha surgido en la últimas horas el rumor de que este podría haber recaído de sus adicciones. Marta Riesco emprenderá acciones legales contra Kiko Rivera por otras declaraciones de esa entrevista, en este caso contra la ya ex pareja de Antonio David: "En dos preguntas, Kiko dice mucho y parece ser que afirma, aunque esto no lo tengo que analizar yo", ha cerrado su información José Antonio León.