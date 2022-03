Paz Padilla sigue sin aparecer en Sálvame. La actriz y presentadora centra todos los rumores de los seguidores del programa en cuanto a que ha podido ser despedida del espacio estrella de las tardes de Telecinco. Sin embargo lejos de eliminar esas habladurías se han intensificado en las últimas semanas, aunque ni ella ni Mediaset se hayan pronunciado.

Y a falta de esa confirmación oficial por parte de la cadena, día tras día en el programa aumenta la incertidumbre sobre el estado de Paz Padilla. De hecho Lydia Lozano y Kiko Matamoros casi meten la pata al revelar qué ocurre con la actriz. Matamoros respondió a un comentario a de Anabel Pantoja con Padilla de por medio: "Oye, qué feo es eso de meter a alguien que ya no trabaja aquí", a lo que respondió Lydia Lozano con un “ni sí, ni no” para aumentar las dudas.

Sin embargo una de las últimas publicaciones de Sálvame en sus redes sociales evidencia que no cuentan con Paz Padilla. El programa ha publicado un vídeo en el que emulan cómo sería una cabecera al estilo Pasión de Gavilanes pero con los colaboradores de Sálvame.

En ese vídeo se puede observar que falta algún colaborador, algunos no son habituales o por el motivo que sea no cabían todos. Sin embargo Paz Padilla tampoco aparece siendo una de las directoras del espacio. Desde su bronca con Belén Esteban no ha vuelto a Sálvame. ¿Despido a la vista?