No corren buenos tiempos para Omar Sánchez y Anabel Pantoja. La pareja parecía feliz y eso es lo que mostraban en redes antes de que el surfista se fuera a Supervivientes y la sobrinísima asumiera el reto de ser una influencer. Reconoció Pantoja recientemente que no estaba enamorada cuando se casó y claro, pocos meses ha durado el públicamente ansiado matrimonio que consistió en una quedada en la playa.

Tras lo ocurrido, comenzó a especularse e incluso afirmarse desde Sálvame que la ruptura de la pareja fue por culpa y decisión de Anabel Pantoja, que incluso le habría puesto una buena cornamenta. El surfista, evidentemente dolido, atendió a la prensa rosa para dar su punto de vista sobre lo sucedido. Sin decir nada fuera de lugar, a la joven divorciada que poco ha tardado en salir de fiesta con sus amigas dándolo todo y compartiéndolo en redes, le ha molestado que Omar fuera protagonista de la portada de la revista Semana. Su foto acompañó a una respetuosa declaración: "Anabel dejó de necesitarme a su lado".

Socialité hizo pública la bronca que mantuvieron ambos ex. "Hubo muchos reproches, Anabel le decía a Omar que estaba decepcionada y él le decía que simplemente había hecho lo mismo que ella había hecho en su programa", afirmaron desde el programa basándose en un testigo de lo ocurrido. El enfrentamiento fue aumentando de volumen y contenido, aprovechando especialmente la colaboradora (ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no) de Sálvame para echarle cosas en cara al canario. Ella, enfadadísima, decidió marcharse con unos amigos tras la bronca. Se ve que a Anabel no le gusta que su ahora ex sea famosillo a su costa, como si ella lo hubiera sido por méritos propios.