Sí con internet todo lo referido a la nutrición y al rendimiento deportivo está sujeto a numerosos bulos y dietas milagrosas que prometen resultados extraordinarios rápidamente, pero todos ellos entrañan peligros para la salud del organismo. Por eso es importante saber qué es real o no para perder peso. No obstante si eres mayor de 35/40 añós o estás en esa franja de edad, no te asustes, los nutricionistas ven como normal que el cuerpo pierda musculatura que debes mejorar con una serie de rutinas de pesas en detrimento del cardio.

Un superalimento mágico y sedante: tómatelo antes de dormir para adelgazar Ejercicios para perder peso a partir de los 40 A ciertas edades hay que dejar los ejercicios de cardio a un lado. Puedes hacer mucha rutina de correr o salir en bici, pero sin demasiados efectos en tu peso. No obstante los nutricionistas y expertos en deporte aseguran que correr una hora es igual de importante como hacer 50 abdominales de cara a tratar la pérdida de musculatura. Así pues tienes que tener claro que una buena rutina deportiva y de alimentación es fundamental para cualquier persona más allá de la cuestión estética. En ese sentido debes tener en cuenta que solo lograrás perder kilos y barriga con un déficit calórico. Hay que moverse más. Otra cosa importante es que más horas en el gimnasio no es igual a mejor rendimiento. Ni tanto, ni tan calvo. Hay que mantener una regularidad ascendente y no pasar de cero a cien demasiado rápido. Contrólate tus tiempos y monitoriza tu frecuencia cardíaca. Y también intenta cumplir la regla de la OMS de un mínimo de 15.000 pasos diarios. Dormirás mejor, tendrás una alimentación de primera y serás más feliz en todos los aspectos al verte más ligero y activo. Un sorprendente té para adelgazar en 10 días depurando tu organismo