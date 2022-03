La última edición de La Isla de las Tentaciones fue una de las más flojas de todas, tanto en contenido como en audiencia. Los personajes que participan en el programa sobreactúan cada vez más y entablan relaciones sociales, amorosas o sexuales que resultan muy poco creíbles.

Josué, Zoe, Tania, Álvaro, Nico o Gala, a la vez que alguno de los actores que entraron en las villas para intentar romper relaciones, dejaron muestras de que casi todo lo que pasa en estos programas que exprime Telecinco es del todo menos real. O casi.

Entre todos los protagonistas de La Isla de las Tentaciones 4, ahora está intentando que se hable de ella Gala, que gana seguidores en las redes a buen ritmo (como todos en ese mundillo) y ha decidido confesar algunas verdades ocultas, como cuando confesó que le había sido infiel a Nico con varios de sus compañeros de equipo.

Lo primero es recordar que realmente, el nombre de Gala es Iratxe Gala, aunque a la de Castellón no le gusta nada su medio nombre vasco o quizá que signifique 'helecho'. Después, empezó a confesar algunos de sus retoques estéticos...

"Me ha costado meses llegar a donde estoy ahora", confesó en su canal de Mtmad (sí, casi cualquiera tiene un canal aquí). La influencer muestra su antes y después, además de explicar a cuántos retoques estéticos se ha sometido para llegar al resultado final.

Pelo

Es morena natural, pero se tiñe de rubio y usa extensiones. "Soy de raíz morena, pero llevo siendo rubia mucho tiempo. He sido de todos los colores, pero ahora lo que más se puede llegar a notar es que tengo el pelo más largo. Llevo extensiones y me encanta. Es una de las cosas que he tardo más en tomar esta decisión".

Aumento de labios

Iratxe Gala, quien asegura medir 1,54 metros, no se conforma sólo con el cuerpo y también quiso retocar su cara con algo más que maquillaje. En este sentido, se sometió a una operación de ácido hialurónico el pasado mes de noviembre.

Aumento de pecho

"Yo tenía un pecho muy bonito, pero era pequeño. Si era algo que yo podía mejorar, ¿por qué no? Esto ha sido un proceso largo y una decisión muy importante. No creía que me iba a gustar tanto. Es una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida", afirmó la joven.

Gala, de la Isla de las Tentaciones, posó desnuda para mostrar sus pechos