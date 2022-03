Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más reconocidas mundialmente y con más longevidad dentro del siempre agitado mundo del fútbol y de la música. Tanto a una como al otro también les va a la perfección en sus respectivos ámbitos y disfrutan de la familia que han formado con sus hijos Sasha y Milan.

En el caso de Piqué seguro que el todavía jugador del FC Barcelona ya tiene un ojo puesto en su retirada. Lo vemos a través de sus ‘escapadas’ para prestar atención a sus negocios o proyectos como la Copa Davis de tenis o las colaboraciones y eventos que tiene entre manos con Ibai Llanos. Sea como sea la que tiene claro qué no quiere hacer es Shakira. La artista ha hablado largo y tendido sobre su relación con Piqué y ha destapado varios secretos de la pareja.

La colombiana explica que evidentemente por sus obligaciones laborales no son una familia al uso o “tradicional”. Así lo cuenta: “No es que tengamos un acuerdo escrito en el que nos repartimos las tareas, pero los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también mucho en nuestras familias. No sabemos otra manera de hacerlo".

Sin embargo lo que más ha sorprendido de esas revelaciones de Shakira sobre la pareja son los comentarios referentes a una boda. La artista ha afirmado rotundamente que no, que no se casa con Piqué. "Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, asegura Shakira comentando que así sigue siendo “su chica” y no “su esposa”. Parece que una de las parejas más sólidas seguirá… pero sin vestirse de blanco