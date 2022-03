Necesitamos azúcar en nuestro día a día. La glucosa es el principal alimento del cerebro y una fuente muy importante de combustible para todo el cuerpo. Algunos azúcares se encuentran naturalmente en los alimentos, como por ejemplo en las frutas, las verduras y la leche. Nosotros mismos podemos generar la glucosa que es necesaria al descomponer las moléculas de alimentos como los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas.

El problema viene con los azúcares añadidos. Gran parte del azúcar que comemos no se encuentra naturalmente en los alimentos, pero se añade durante su procesamiento o preparación. Las bebidas azucaradas como las gaseosas, bebidas energéticas y bebidas deportivas son la principal fuente de azúcares. Muchos tratan de reducir las calorías cambiando alimentos endulzados con azúcar por alimentos y bebidas dietéticas con edulcorantes bajos en calorías o sin ellas. Estos edulcorantes artificiales, también conocidos como sustitutos de azúcar, son muchas veces más dulces que el azúcar de mesa, porque se necesitan cantidades más pequeñas para crear el mismo nivel de dulzor.

En este sentido, existen los llamados edulcorantes artificiales o no calóricos, son sustancias químicas o de origen vegetal que se utilizan para endulzar o mejorar el sabor de los alimentos y las bebidas, sin agregar las calorías del azúcar. A diferencia del azúcar, no contribuyen a la formación de caries dental. La mayoría de ellos no aumentan los niveles de azúcar en la sangre y esto es útil si sufrimos de diabetes.

La sacarina, principal alternativa

De todos los edulcorantes que hay para sustituir al azúcar, uno de los más populares es la sacarina, un sustituto bajo en calorías que se descubrió por primera vez en 1879. Es 200 a 700 veces más dulce que el azúcar, dependiendo de cómo se use. De acuerdo con la Academia Americana de Médicos de Familia, la sacarina se encuentra en muchos alimentos y bebidas procesados, entre los que se incluyen los chicles, las frutas enlatadas, los productos horneados y los refrescos.

Más allá de la sacarina, otros no tan conocidas existen otros como el acesulfamo K o el aspartamo. Este último, es un sustituto del azúcar bajo en calorías que es muy común. Es una combinación de 2 aminoácidos: ácido aspártico y fenilalanina. Es aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar. Se puede encontrar en miles de alimentos y bebidas procesados. Entre los productos que contienen aspartamo se incluyen el yogur, los postres congelados, el pudín, las mezclas de postres secos, la goma de mascar y los refrescos.

El acesulfamo K, por otra parte, es un sustituto del azúcar que no contiene calorías y es 200 veces más dulce que el azúcar. Se puede encontrar en una variedad de alimentos y bebidas procesados, entre los que se incluyen productos horneados, dulces, postres congelados y refrescos. También se puede usar como edulcorante de mesa. Se usa en algunos medicamentos y productos de higiene oral como son la pasta de dientes y enjuague bucal.