Desde que Antonio David Flores fuera despedido de Mediaset mediante un procedimiento ilegal e indemnizado por ello, la vida le ha dado muchas vueltas al pequeño excontertulio de Sálvame. Tuvo que ver desde casa cómo su mujer las pasaba canutas en la edición de Supervivientes que logró superar con éxito.

Quizá su ausencia en los platós y tener demasiado tiempo libre le llevó a ser infiel a Olga Moreno y empezar una relación con Marta Riesco, reportera de 'Ana Rosa' y de 'Ya son las ocho'. El ritmo de vida de Antonio David siempre fue alto, aunque no se le daba muy bien eso de ahorrar. Ahora, tras no contar con los grandes ingresos que le aportaba Telecinco, basa su economía en el canal de Youtube que abrió con toda la intención del mundo. Bueno, y también alguna revista del corazón.

El malagueño vive en Madrid junto a su novia, pero hay un alquiler y gastos que pagar y no está claro que pueda afrontarlo todo con su canal, basado en donaciones. En este sentido, cualquiera puede inscribirse y mandarle un dinerillo. Su canal cuenta de momento con 117.000 suscriptores y más de nueve millones de visualizaciones de su contenido, algo bastante destacable. El problema es que no todos, ni mucho menos, le aportan un retorno económico directo que puede ir de los 2 a los 100 euros.

Kiko Rivera le da dinero a Antonio David

Según la revista 'Lecturas', en la que tanto salen este tipo de personajes, Kiko Rivera habría entrado en directo en una de sus emisiones y le habría donado 20 euros. Al tratarse de un creador de contenido con cierto impacto, Youtube puede introducirle publicidad y pagarle por ello.

Quizá por no cansar al personal o porque no tiene tanto que contar del mundo de la telebasura, se ha propuesto emular a un periodista y ha grabado varios vídeos hablando, con expertos o no, sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Evidentemente, las visualizaciones han caído en picado.