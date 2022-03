Empezar a trabajar en una empresa siempre es motivo de alegría y satisfacción, pero lo primero que debes hacer es asegurarte de que tu nueva empresa ha hechos los trámites necesarios y te ha inscrito en la Seguridad Social. La dificultad para contactar con los responsables de la empresa, o la imposibilidad de acercarnos a una oficina complica muchas veces la tarea.

Por suerte o por desgracia, la digitalización de los servicios públicos avanza a un ritmo frenético, así que cada vez es más 'sencillo' consultar datos o realizar trámites a través de internet. Saber si tu empresa te ha dado de alta es fácil de averiguar, para ello necesitas seguir unos sencillos pasos en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

1- Entrar en la web de la Sede Electrónica de la Seguridad Social.

2- Clicar en la pestaña de Informes y Certificados que se encuentra dentro de 'Ciudadanos'.

3- Seleccionar el Informe de Situación Actual del Trabajador

Una vez cumplido con este proceso, se desplegará la ventana de Acceso Directo, en la que deberemos elegir el método para verificar nuestra identidad. Las opciones disponibles son: Cl@ve PIN, certificado electrónico o SMS.

SMS, la mejor opción

Lo más sencillo es solicitar este informe por medio de un SMS, pues la mayoría de la población no suele contar con Cl@ve PIN ni con Certificado Digital. Para averiguarlo a través de este método, será necesario introducir algunos datos personales como el DNI, la fecha de nacimiento y el número de teléfono.

El sistema nos remitirá un mensaje de texto con una clave de seis cifras y de un sólo uso. Una vez introducida esta clave en la web, podremos conocer nuestro historial. Lo más importante es fijarse en la columna llamada Situación, es donde podremos saber si estamos dados de alta o no, y desde cuándo.

¿Qué pasa si no me han dado de alta en la Seguridad Social?

Si trabajas sin estar dado de alta en la Seguridad Social, entras en una situación desfavorable

La persona que está al mando de una empresa deberá gestionar las altas en la Seguridad Social. Si la empresa no cumple con esta obligación, el trabajador podrá ir directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer la gestión.

En el caso de que ni la empresa ni el trabajador cumplan con sus obligaciones y no comuniquen estos cambios en sus situaciones laborales, se efectuarán de oficio por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o la Administración.

Si esta situación se produce, el trabajador se encuentra ante una desprotección de sus derechos laborales que podría traerle mas de un disgusto. La prestación por desempleo, incapacidad temporal, jubilación, indemnización por despido, son algunos de los derechos a los que el trabajador no tendría acceso, pues al no estar dado de alta no podría reclamarlos.