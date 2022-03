Jorge Javier Vázquez es un tipo peculiar. El veterano presentador de Sálvame se gana cada vez más enemigos entre los seguidores del programa, que cada vez son menos a tenor de la crisis de share que demuestran día tras día. El filólogo es un multiusos y lo mismo presenta uno u otro programa (cada vez cuentan menos con él) que escribe un libro o protagoniza una obra de teatro, pero en todas esas facetas muestra una conducta de superioridad moral sobre el resto y rara vez se disculpa.

En el historial del presentador estrella de la telebasura española tiene muchos encontronazos con diferentes personas, famosas o no, así como con compañeros de cadena. Dejando de lado sus opiniones políticas, lo cierto es que recientemente le han caído unas buenas críticas por su evidente machismo. No hace falta irse al siglo pasado para recordar una serie de insultos machistas de Jorge Javier a Olvido Hormigos: "Sucia, vete a la mierda, pasamos de ti, qué asco, qué gentuza...".

Pues bien, este miércoles volvió a sacar su vena más machista para criticar a María Patiño por no saber hacer una tortilla: "¿No sabes hacer una tortilla? ¿Pero qué clase de mujer eres?". Y, claro, las críticas no tardaron en llegar, ya que se produjo pocas horas después de la celebración del 8M. No estuvo muy acertado Jorge Javier, como tampoco al día siguiente cuando llegó el momento de pedir disculpas y optó por hacer todo lo contrario, realizando todavía más faltas de respeto machistas. "Ya sabemos que no sabes hacer tortillas, pero... ¿sabes zurcir un calcetín?". Ante la respuesta negativa de su compañera, soltaba un "¡así va España con mujeres como tú!" "María, recógelo porque eres una mujer. Cuando eres una mujer y ves eso, tienes que recogerlo", añadió con cierto tono burlón.

Así fueron los insultos de Jorge Javier a Olvido Hormigos