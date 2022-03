La Isla de las Tentaciones ya está preparando la emisión de la siguiente edición. Cada una de las temporadas se ha asemejado en mucho a las anteriores, resultando cada vez más predecibles las actitudes de los diferentes personajes con los que cuentan.

En los últimos meses, uno de los personajes más relevantes de la telebasura de segunda es Manuel, ese pequeño participante de un par de ediciones que llegó con la idea clara de ser de todo menos fiel. Igual que tuvo la manita poco 'relajá' en la isla, confirmó que sus conquistas fueron muchas y variadas. Tuvo una serie de encuentros con Gal·la a la salida de la última edición en la que también participó su amigo Cristian.

Pues bien, el poco caballeroso Manuel ha desvelado que mantuvo un trío sexual junto a Cristian y Zayra Gutiérrez, la hija del histórico jugador del Real Madrid, Guti... al que no le gusta que le llamen Guti. La joven lleva un tiempo liándola mediáticamente al no respetar el toque de queda y las medidas anti Covid-19 en su momento y no tener buen gusto con los chicos. "Yo no sabía ni que era la hija de Guti, yo estaba en una discoteca y tocándome la espalda y ya empiezo a hablar con la chavala. Y yo que soy más caliente que la matrícula de un cohete, me puse a hablar con ella y me la llevé al hotel y me acosté con ella, yo y mi amigo Cristian. Estuve como tres meses hablando con ella, pero me bloqueó", afirmó el andaluz.