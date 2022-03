Telecinco continúa realizando profundos cambios en Sálvame. Su programa estrella de las tardes sigue cayendo estrepitosamente. La audiencia fiel del referente en la prensa del corazón está cansada del formato. Así pues Mediaset ya ha cambiado a contertulios, presentadores y directores de Sálvame. Una auténtica revolución.

La última decisión tras la salida de David Valldeperas, entre otros, es la de prescindir de Carlota Corredera. La directiva de la productora ha dado el paso de quitar a una de las referentes y más polémicas figuras de Sálvame. Corredera ha sufrido un duro desgaste mediático por su férrea postura de apoyo a Rocío Carrasco, tanto durante la emisión del documental sobre su vida como después.

Corredera ha tenido numerosas broncas con Antonio David, hasta que Telecinco decidió despedir al ex Guardia Civil. Así pues la periodista viguesa dejará de presentar las tardes de los viernes. Una de las sorpresas es la inclusión de Adela González como co presentadora con Jorge Javier Vázquez.

Sin embargo los cambios van más allá y es que la sorprendente nueva presentadora será Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos vuelve al programa después de varias idas y venidas por numerosos desencuentros con algunos de los colaboradores del programa.

Carlota Corredera, la polémica presentadora de Sálvame

Durante la emisión del documental de la vida de Rocío Carrasco en el que narra los abusos y malos tratos de Antonio David Flores, Corredera se convirtió en el centro de las críticas y también de los elogios por su defensa de la mujer.

Sin embargo esta manera de hacer el programa ha podido terminar con ella. Carlota Corredera en algún episodio explotó más de lo normal. "No voy a permitir que después de todo lo que hemos contado y de todo lo que hemos explicado, que este señor se permita el lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco delante de mí", dijo la amiga de la protagonista del programa. "Si se queda él, me voy yo. No quiero trabajar más con Antonio Montero", amenazó Corredera. Montero, siempre moderado en su lenguaje y educado en su comportamiento, optó por marcharse él (quizá se lo ordenaron desde fuera de cámara).