El típico cafetito tiene ahora una alternativa que te ayuda a adelgazar. Mercadona propone un sustituto perfecto para el café, que ayuda a perder barriga simplemente cambiando esta tradición tan española para activarse de buena mañana. Generalmente, en el café se busca precisamente eso, que nos saque del estado de aletargamiento y haga de nosotros personas funcionales. Sin embargo, el té también es capaz de activarnos y también contiene otras sustancias que son beneficiosas para nuestro organismo, al igual que pasa con el café.

Dentro de la amplia gama de tés que ofrece el mercado, probablemente los más populares sean el té verde y el té rojo o, actualmente, el rooibos o el matcha. Sin embargo, existen otros menos consumidos y más tradicionales que contienen beneficios muy importantes para la salud. Uno de ellos es el té negro que en Mercadona se puede encontrar de la marca PG tips, una de las empresas del Reino Unido de tés más populares. Una buena alternativa para tomar menos café y aprovechar también los beneficios del té, la mezcla de esta infusión con leche es muy popular y tiene muchos seguidores a lo largo y ancho del planeta.

El té negro de PG tips se vende en Mercadona y se comercializa en cajas que contienen 40 bolsitas que, además, son orgánicas. Los tés son productos muy baratos y, en este caso tampoco es una excepción, la caja de 116 gramos tiene un precio de 1,75 euros. De todas formas, la marca blanca del supermercado valenciano, Hacendado, también cuenta con su propio té negro que es más económico. Una caja de 20 bolsitas de té tiene un precio de 0,60 euros y la calidad de estos tés es muy buena.

Se trata de bebidas con una cantidad muy escasa de nutrientes y de kilocalorías y, por tanto, son muy positivos a la hora de perder peso. De todas formas, no debemos considerar que un té es solamente agua: los tés son ricos en micronutrientes y tienen efectos positivos sobre la salud. En el caso del té negro, en concreto, un estudio publicado en la revista científica Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition demostró que tenía la capacidad de reducir el azúcar en sangre tras haber ingerido comidas con un alto contenido en sacarosa. Por tanto, previene frente a la diabetes.