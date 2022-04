Vaya si ha llovido sobre todo en el este de la Península Ibérica durante todo el marzo. Ha sido un mes menos primaveral que otros años en los que en el tercer mes del año ya puedes sacar a pasear algo de ropa de entretiempo. Incluso aparece el sol con unas buenas temperaturas como inicio de la Primavera.

Sin embargo no ha sido así en este 2022 y la percepción de muchos españoles es acertada o al menos así lo corroboran los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Este mes de marzo no hemos visto el sol en demasía, porque no ha estado o mejor las nubes no nos han dejado disfrutar de él. De hecho los datos de AEMET aseguran que ha sido el segundo marzo menos soleado de los últimos 39 años. Ahí es nada. Se han registrado un total de 127.5 horas de sol en media en España, lo que supone un 44% menos de lo normal.

El dato es todavía más llamativo cuando se enumeran los países de Europa que han tenido una media de horas solares más alta que la española: Eslovenia, Croacia, Paises Bajos, Dinamarca, Hungría, Austria, Suiza, Alemania, Eslovaquia, Bélgica o Polonia. Algunos de esos países han registrado el doble que España. Algo insólito.

Este marzo de 2022 según AEMET ha sido "extremadamente húmedo en la Comunitat Valenciana" y con una anomalía térmica entre el -1º y el -2º, es decir, más frío de lo habitual.