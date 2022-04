El cumpleaños de Marta Riesco es el último capítulo del culebrón que protagoniza junto con Antonio David y Olga Moreno. Lo que empezó hace apenas un par de meses con la publicación de unas fotos que hacía oficial la relación de Marta Riesco con Antonio David, ha vivido su último episodio en directo, con la ruptura de ambos. Marta Riesco ha decidido poner fin a la relación en Ya Son Las Ocho, al no presentarse Antonio David en su cumpleaños.

Cuando apenas quedan unos días para que comience la nueva edición de Supervivientes, Telecinco ha reabierto el triángulo amoroso por excelencia. Olga Moreno, ganadora de la pasada edición del reality, es la actual mujer de Antonio David, porque siguen casados, pero no comparten vida. Marta Riesco, colaboradora madrugadora de El Programa de Ana Rosa y Ya Son las 8, es la actual pareja de Antonio David Flores. O no.

Una de las mujeres más famosas de este país, que ya saltó a la fama por otros temas como un episodio muy sonado en Cantora, ha dejado en directo al ex guardia civil. Marta Riesco confirma estar harta de esta situación. "Yo he luchado hasta el final y sigo estando enamorada de él. Pero me tengo que tener un respeto". El motivo de la ruptura ha sido que Antonio David ha confirmado su ausencia en el cumpleaños que tienen previsto celebrar esta noche. Todo este culebrón podría tener un fin claro: la participación en Supervivientes de Marta Riesco, así como la presencia en plató de Olga, como colaboradora.

Según indica Isabel Rábago: "Antonio David y Olga no se han separado porque ambos siguen sintiendo algo".

Marta Riesco sobre Olga

"Hay muchas cosas que sé y no puedo contar. Muchas veces he quedado como la mala. Hablo por mí y siempre he luchado por lo mío". "Ha llegado el momento de retirarme". Antonio David no ha llamado a Marta tras el anuncio de ruptura que ha hecho la colaborado en directo.