Con apenas tres años, Oliwia Dabrowska se convirtió en protagonista al ser la única nota de color en una película en blanco y negro en 'La lista de Schindler'. Su imagen con el icónico abrigo rojo fue lo que convenció al personaje interpretado por Liam Neeson para salvar a multitud de judíos del Holocausto. Ahora, a sus A sus 32 años se ha ofrecido como voluntaria para ayudar a los refugiados ucranianos que quieran huir a través de la frontera con Polonia tras la invasión de Rusia, según informa 'Deadline'.

El pasado 9 de marzo, la exactriz compartió compartió la icónico escena de 'La lista de Schindler' con una oportuna licencia creativa, la de modificar el color de su abrigo, antes rojo y ahora azul, para representar con el amarillo de la multitud del fondo la bandera de Ucrania. "Ella siempre fue el símbolo de la esperanza", escribió Dabrowska en la publicación de Instagram. "Déjala serlo de nuevo".

Steven Spielberg le pidió que no viera la película hasta cumplir la mayoría de edad ya que apenas tenía tres años cuando se hizo el film sin embargo, Dabrowska lo hizo a los 11 años. Primero quedó traumatizada hasta el punto de renegar del filme, pero con el tiempo parece haber concienciado a la actriz polaca para volver a convertirse en ese símbolo de esperanza en tiempos de guerra no solo en la ficción sino también en la vida real.

En una entrevista de 2013 concedida a “The Times”, la joven polaca asegura que "fue demasiado horrible. No entendía mucho pero sabía que no quería volverla a ver nunca más en mi vida" Además, contó que por entonces se sentía frustrada por no poder comprender: "Me avergonzaba estar en la película y estaba enojada con mis padres cuando le contaban a los demás sobre mi papel. La gente me decía: 'Debe ser muy importante para ti, debes saber mucho sobre el Holocausto'. Todo eso me frustraba", relató. Pero cuando volvió a ver 'La lista de Schindler' siendo adulta, fue diferente: "Fui parte de algo de lo que me siento orgullosa". Su objetivo ahora es poner también su granito de arena para ayudar al pueblo ucraniano en la guerra.