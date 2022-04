Lleva algún tiempo alejada de la primera plana de los programas de televisión. Adara Molinero parece que está viviendo un buen momento a nivel personal, después de muchas idas y venidas tras sus últimas apariciones públicas. La ganadora de GH VIP está aprovechando para viajar, desconectar del mundo rosa y para fortalecer su relación sentimental con Rodri Fuertes.

Ambos publicaron su escapada a París en sus perfiles en Instagram. Tanto Rodri como Adara dieron buenas muestras de su amor subiendo una bonita foto de la Torre Eiffel y del 'skyline' de la capital francesa de noche.

Adara aprovechó esos momentos para hacer un 'Preguntas y Respuestas' con sus seguidores en Instagram. Evidentemente la madrileña tuvo que hacer frente a la pregunta de moda de los seguidores del 'universo Mediaset': ¿Te atreverías a participar en Supervivientes 2022? La pregunta fue directa para Adara, sin embargo, sorprendió con su respuesta, siempre atenta con sus 'followers'.

"Sí, pero este no era mi año" responde en primera instancia Adara. La que fuera modelo reconoce que no ha pasado por un buen momento y el reality de supervivencia necesita mucha preparación física y mental. La explicación que dio fue bien sencilla y no es otra que querer disfrutar de la experiencia al máximo: "Si se va, se va a darlo todo" Así pues aunque no estará en 2022 en Supervivientes, sí que espera poder participar en alguna ocasión en el programa de Mediaset.

Supervivientes 2022: Fecha de estreno definitiva

Supervivientes 2022 y, en general, Telecinco tienen claras sus preferencias a la hora de formulas los realities. Si te fijas, siempre suelen apostar por personajes que puedan generar polémica y los juntan con algunos perfiles opuestos o directamente 'enemigos'. El objetivo es generar confrontación y desde el minuto 1 hacer 'bandos'.

No nos desviemos. Al lío. ¿Cuándo llega Supervivientes 2022? Si te vas a ir de viaje por Semana Santa debes estar tranquilo porque aparentemente se respetarán los festivos.

Supervivientes 2022 está previsto que arranque el próximo jueves, 21 de abril. Hasta la fecha, no queda otra que esperar impacientemente y presenciar cómo, Telecinco, va confirmando poco a poco su lista de concursantes oficiales al completo.

La ventaja que tendrá Anabel Pantoja sobre el resto de concursantes en Supervivientes 2022

¡Sorpresa! La última de ellas es Anabel Pantoja. Sí, la sobrina de Isabel Pantoja está de vuelta en un reality y volverá a participar en Supervivientes. ¿Cómo? ¿Volverá? Correcto. Ya lo hizo en la edición de 2014, aunque por entonces no salió demasiado bien.

Pues bien, después de tantas (y traumáticas) experiencias, Anabel Pantoja se ha fijado un reto tras su fichaje por Supervivientes 2022. "No voy a abandonar porque no me da la gana pagar una penalización. Voy a trabajar, porque necesito el dinero".

El reto, eso sí, llegará con una ventaja. Ya conoce el funcionamiento del programa y cómo es estar en la isla. Incluso ya se ha tirado desde el helicóptero.