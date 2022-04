Marta Riesco ha dado un bombazo en la última edición del programa Fresh Noche. La periodista de El Programa de Ana Rosa ha confirmado la noticia en pleno directo. Mientras trataban la última hora de su relación con Antonio David, después de la ausencia del ex Guardia Civil en la celebración del cumpleaños de la que hasta ayer era su pareja. Al menos así lo anunció Marta Riesco.

La periodista aseguró que desde ese momento rompía su relación con Antonio David. De forma tajante y contundente lo afirmaba en plató, visiblemente afectada por esa ausencia de su compañero. Aunque más tarde a la pregunta de si era una ruptura definitiva, Riesco salió con evasivas, pero dando a entender que no quiere saber nada más del ex marido de Olga Moreno y de Rocío Carrasco.

“He aguantado mucho y no me merecía esto. Estoy muy cansada, chicos. He luchado hasta el final. Estoy enamorada de él durante tiempo. Hay veces en las que simplemente no se puede”, ha explicado Riesco.

Olga Moreno vuelve a Supervivientes

Según Informalia, Olga Moreno está muy cerca de sentarse en un plató. Concretamente, el de las instalaciones de Supervivientes. No será para hablar de sus relaciones sentimentales como en las últimas ocasiones, sino será participar de contertulia en la nueva edición de Supervivientes que arranca este mismo mes. Concurso que ganó en 2021 y donde solo estará presente en los debates, que serán presentados por Ion Aramendi.

Mala época para Rocío Flores tras la supuesta infidelidad de su novio

Por lo pronto, y tras semanas de rumores en torno a una posible ruptura, Rocío Flores ha negado una y otra vez rotundamente que su novio tuviera un affaire con otra mujer, en este caso con Laura Gutiérrez.

Ahora bien, su versión no cuadra con la de la joven, que incluso habría manifestado que Bedmar "no soportaba" a Rocío. En Telecinco, de momento, han filtrado una posible conversación secreta entre ambos.

Es más, en Sálvame avanzan que la joven se ha estado viendo con el joven durante seis meses. Ella, lejos de esconderse, ha roto recientemente su silencio en una entrevista a Lecturas. "Rocío es autoritaria y Manuel se desahogaba conmigo. La suya es la típica relación tóxica", expone.

"Le fue infiel conmigo en su propia casa", avanzó. En estas últimas semanas su nombre ya ha cogido fuerza en los platós y más que lo va a hacer. En las últimas semanas, la identidad de esta joven ha trascendido y ha entrado con fuerza en los asuntos del corazón. Es, junto a la presentación de Supervivientes 2022 y todos los detalles de la nueva entrega, uno de los nuevos asuntos en Sálvame.