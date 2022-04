Para los aficionados de Pasapalabra, Pablo Díaz ya es uno de los participantes más míticos y recordados de la historia del concurso. Díaz se llevó el bote del Rosco del programa el pasado mes de julio. El concursante se llevó casi dos millones de euros de premio.

Recientemente Antena 3 decidió emitir un especial por los 500 programas de Pasapalabra. Por ello y como suele hacer habitualmente el concurso rescató a uno de esos concursantes históricos como Pablo Díaz.

El tinerfeño se batió a duelo con Sofía Álvarez, otra ganadora del programa. La curiosidad le pudo a Roberto Leal en plató que no dudó en preguntarle a Pablo Díaz en qué había gastado ese 1.820.000 millones de euros

Un pellizco importante del bote lo he destinado a poder independizarme. Me he comprado una casita, aquí en Madrid. Es una cosa que quería hacer desde hace mucho. Bastante parte lo he destinado a eso”, ha comenzado el ganador del bote, aunque ha continuado explicando más gastos, caprichos, como quieran llamarlo: "El resto me lo he guardado para tenerlo de colchón. Nunca se sabe. Para poder seguir estudiando y formándome. Acabé recientemente un máster que estaba haciendo en Ámsterdam y me gustaría ahora poder hacer otro de Composición".