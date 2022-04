¿Juegan al despiste o no? Parece que el romance entre Marta Riesco y Antonio David Flores promete más capítulos. La pareja, que al parecer había roto después de que Marta Riesco lo confirmara en directo en televisión, se ha dejado ver paseando por la calle, dando a entender que todavía están juntos.

El ex Guardia Civil y la reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’ han confirmado su relación después del romántico mensaje que Marta Riesco publicó en su cuenta de Instagram. De esta manera dan un golpetazo a todos los rumores que apuntaban a que el ex de Olga Moreno ya no estaba con la reportera.

“Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan . Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo…INDESTRUCTIBLE”, es el mensaje que Marta Riesco publicó en su perfil acompañado de dos fotos con Antonio David, cenando en un restaurante.

Al parecer y según informan los medios especializados en prensa rosa, la reportera le habría impuesto una sería de condiciones a Antonio David para retomar la relación. De hecho estas imagen llegan después de que ella asegurara en televisión que quería hacer una vida de pareja “fuera de casa”

Además de esas instantáneas en las redes sociales, Viva La Vida cazó a la pareja dando un romántico paseo por Madrid, dando por hecho que ha habido un cambio en la vida de ambos