Se avecina un vacío enorme en la parrilla televisiva. Un hueco que seguro que provoca algo de nostalgia en la mayoría de españoles. RTVE ha decidido cancelar ‘Cuéntame cómo pasó’. La serie dirá adiós a la pequeña pantalla después de convertirse en una tradición para los televidentes durante 21 años, según Bluper.

La ‘familia Alcántara’ que ya tiene un hueco en el corazones de los españoles no ha mejorado sus datos de audiencia y el ente público ha decidido no renovar la ficción que cuenta la historia de España por una temporada más. No obstante todavía no se conoce cuándo y cómo será el desenlace de la serie.

‘Cuéntame cómo pasó’ emite ahora su 22ª temporada en RTVE, a la que le restan siete episodios y en la que se alcanzará el capítulo 400.

Las razones para el adiós de ‘Cuéntame Cómo Pasó’

Desde su estreno en 2001 la ficción española seguía en antena superando cualquier tipo de crisis de audiencia. Una serie que arrancó narrando el día a día de una familia española en los años 60, todavía en el regimen dictatorial de Francisco Franco.

Junto con el paso de las temporadas, la familia fue evolucionando y contando a su vez todos los eventos relevantes importantes de la historia reciente en España. Entrada en la Unión Europea, caída del franquismo, los Juegos Olímpicos, la Movida Madrileña y un sinfín de sucesos históricos de nuestra historia.

Sin embargo el principal motivo de RTVE para cancelar la serie son los bajos datos de audiencia que siguen empeorando. La ficción española ahora está en una media de share del 9’7%, lejos por ejemplo de los datos de solo hace dos años, pues en 2019 aún marcaba picos del 16% de share.