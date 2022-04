Un fin de semana de mucho agobio para María Pombo. La influencer era una de las organizadoras del festival de música que se ha celebrado este fin de semana en el Wanda Metropolitano aprovechando la ausencia de jornada de Liga. El ‘SuaveFest’ de Pombo ha tenido muchos elogios y gente que disfrutó, pero la empresaria también ha recibido duras críticas en sus redes sociales que le han obligado disculparse.

La influencer ha explicado que lamentaba las aglomeraciones que pudieron producirse durante el evento. De hecho se ha mostrado molesta por ello, aunque también ha explicado que vivió momentos muy estresantes. “Sé que muchos tenéis confianza absoluta en mí y no me gusta que haya nadie decepcionado. Estuve muy agobiada, lloré. Yo estaba constantemente al móvil para saber cómo lo estabais pasando. Gracias a Dios pudimos reestructurar a esa gente que se estaba agobiando, moverlos a palcos y a gradas. Sé que al final salió todo bien, pero no salió tan bien como yo querría”, ha explicado mientras aseguraba que nunca había celebrado un evento para tantas personas.

"Soy consciente de mis errores, cuando hay cosas mal soy la primera que las sufro", ha subrayado Pombo, que ha reflexionado sobre el error que se cometió: "Creíamos que la pista iba a ser el mejor sitio y resulta que al final la grada era increíble, entonces no habilitamos más gradas cuando teníamos que haber habilitado desde el principio esas gradas", continúa en su explicación en la redes sociales.

La influencer, de 26 años, prosigue: "Os aseguro que en el próximo SuaveFest no va a haber personas agobiadas porque no ven. Tendríamos que haber habilitado desde el principio más gradas", ha expresado tras leer críticas como que el evento fue "pésimo".