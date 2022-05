Trece años después hace algunas semanas que la dirección de Sálvame decidió la salida de Carlota Corredera del programa Sálvame. Después del escándalo del supuesto espionaje y de una dura crisis de audiencia, Mediaset decidió cambios drásticos en el programa. Sin embargo la antigua presentadora ya tiene un nuevo proyecto en televisión.

No obstante la desaparición de Carlota Corredera de los medios de comunicación responde a que se ha tomado un tiempo para desconectar. La periodista gallega ha estado de viaje en Kenia con dos amigas para disfrutar de la naturaleza.

El regreso de Carlota Corredera a Sálvame

La ex presentadora del programa del corazón estrella en Mediaset regresó al espacio presentado por Jorge Javier Vázquez. La gallega ha explicado cómo está viviendo este tiempo: "Lo estoy viviendo con mucha nostalgia. No me da pena, me da nostalgia. Me siento eternamente vinculada y miembro de la familia pero estoy más preocupada por el pie de Belén". Corredera habló del percande que sufrió Belén Esteban en directo, un fuerte esguince en el pie que terminó con la colaboradora en el hospital.

Sin embargo Corredera ha explicado que tampoco ha querido ponerse delante del televisor a ver su antiguo programa para poder desengancharse: "No lo he vuelto a ver".

El nuevo proyecto de Carlota Corredera en televisión

Aunque ha pasado trece años en Sálvame, Corredera ya pone punto y final a esa etapa con un nuevo proyecto en televisión. No obstante todavía no ha querido dar detalles, tan solo que es muy especial para ella.

