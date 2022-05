Justin Bieber ya no podrá conducir más coches de Ferrari. El cantante es un gran fan de la marca, pero ya no se pondrá al volante de ninguno de sus prototipos. Y es que la empresa italiana ha decidido no venderle más vehículos, al considerar que sus comportamientos al volante no son los más adecuados para el prestigio de la firma.

De este modo, el artista queda vetado y no podrá comprar más modelos. Y es que en 2015 tuvo un 458 y el trato que le dio hizo enfurecer a los dirigentes transalpinos. La actitud de los conductores de Ferrari es un pilar esencial del glamour de la marca y la de Bieber no se adapta a lo requerido. Por ese motivo los vendedores de Ferrari ya han recibido la notificación de que le nieguen la adquisición de cualquiera de sus coches. Los motivos del veto La drástica decisión se debe a los comportamientos del cantante cuando poseía el 458. En una noche de fiesta durante su época más oscura, Justin Bieber olvidó dónde había dejado el coche y no lo encontró hasta pasadas dos semanas de búsqueda intensiva por parte de su staff. Además, le cambió el color y lo subastó, dos acciones que no hicieron ninguna gracia a los italianos. View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) A pesar de que el artista se desprendió en 2017 de aquel coche que Ferrari preparó en exclusiva para él, no ha sido hasta ahora cuando la marca del Cavallino Rampante ha decidido actuar. Ahora lleva una vida más centrada, sin excesos y con una renovada popularidad, pero en Maranello son tajantes: está vetado para siempre. Las mejoras en Ferrari tardarán en llegar La lista completa Aunque Justin Bieber es el caso más sonado, Ferrari ha vetado a más famosos. Estos son los otros castigados y sus motivos: Chris Harris : El presentador confesó que los modelos para las pruebas de las revistas están más optimizados que los que salen a la venta

: El presentador confesó que los modelos para las pruebas de las revistas están más optimizados que los que salen a la venta Nicholas Cage : El actor vendió su modelo por problemas económicos y lo hizo a un precio ofensivamente bajo

: El actor vendió su modelo por problemas económicos y lo hizo a un precio ofensivamente bajo Philipp Plein : El diseñador utiliza su Ferrari en publicaciones con fines comerciales

: El diseñador utiliza su Ferrari en publicaciones con fines comerciales Tyga : El rapero tenía alquilado un 458 y se le interpuso una demanda por no pagar

: El rapero tenía alquilado un 458 y se le interpuso una demanda por no pagar 50 cent: Este otro rapero lavó su coche con champán View this post on Instagram A post shared by 50 Cent (@50cent) El primer Ferrari descapotable que rueda en silencio