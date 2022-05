Las modas suelen sorprender y más cuando vienen de Estados Unidos. Hay auténticas locuras que se hacen virales y la última es para alucinar. Se trata de broncearse los testículos, una práctica patentada por Tucker Carlson, presentador de Fox News. Supuestamente eleva los niveles de testosterona, algo que no tiene demostración científica.

"La mitad de los espectadores están ahora diciendo, '¿qué? ¿bronceado de testículos? Eso es una locura', pero mi opinión es que los niveles de testosterona se han desplomado y nadie dice nada al respecto. Eso sí que es una locura", defendió Carlson en el documental 'The end of men', en 2021. El método es sencillo: exponer el escroto a una luz roja para broncearlos.

No existe ningún fundamento

Por ahora la ciencia no respalda esta teoría. Es cierto que en otras partes del cuerpo se usa el bronceado como medida terapéutica, pero la finalidad es curar afecciones relacionadas con la piel. De hecho, el urólogo Petar Bajic advierte de que el bronceado testicular es una tomadura de pelo para sacarle el dinero a la gente. "Esta tecnología no está aprobada por la FDA para la testosterona baja y esto significa que no se ha demostrado que sea segura o eficaz para mejorar la testosterona", afirma.

En la misma línea se pronuncia Jesse Mills, director del departamento de Urología de la Universidad de California. "Llamarlo bronceado de testículos es como broncearse la piel abdominal y llamarlo bronceado de hígado", explica, pues realmente no son estos órganos sino el escroto lo que toma color.

Asimismo, el sector más crítico de la medicina advierte de que no solo es una tontería, sino que puede tener graves efectos sobre la salud como, en el peor de los casos, la infertilidad. Por tanto, nosotros no lo recomendamos.