Cristóbal Soria tuvo una noche para olvidar en 'El Chiringuito de Jugones' después de que el Real Madrid remontase, en un abrir y cerrar de ojos, al Manchester City e ir a la final de la Champions League. El 2-1 de Rodrygo no solo desató la locura entre los integrantes madridistas del programa, sino que el sevillista fue la diana de los mismos. Tanto, que Balboa no dudó en ir a su asiento a celebrarlo en su cara, aunque la emoción de los demás hizo que acabase por los suelos.

El momento fue en el Twitch de 'El Chiringuito de Jugones' y el vídeo se viralizó en redes sociales. Sin embargo, ya en los platós de Atresmedia, el andaluz llevó a cabo una reflexión en la que dejó su futuro en el aire para sorpresa de todos. "No estoy para pensar, Josep, creo que en mi caso es una noche para replantearme absolutamente todo. Estoy perdiendo años de vida aquí, y encima tengo que venir para aguantarles con el 'pechito' hinchado mientras hablan del ADN, ¿no habéis tenido bastante?", lamentó Soria en 'El Chiringuito de Jugones'.

De hecho, se replanteó muchas circunstancias en su vida. "No puedo con esto y me estoy replanteando todos mis valores, y me replanteo mi existencia televisiva. Yo tenía que estar en la Feria... Me cago en la madre que me parió", sentenció el colaborador.