Pasapalabra ha recibido a una nueva concursante recientemente y que ya se ha ganado un hueco en el corazón de todos los seguidores del programa. Esta participante ya ha conseguido consolidarse en Pasapalabra como una dura rival para Orestes.

Más allá de sus conocimientos, que están deslumbrando a todo el mundo por la competición que mantiene con Orestes, icono ya de Pasapalabra. Sin embargo Marisa no solo se ha convertido en tendencia en las redes sociales por su espectacular nivel en el concurso. Muchos espectadores han encontrado un parecido muy razonable con una antigua política española. Y la verdad es que parece muy acertada esta comparación.

El parecido de Marisa en Pasapalabra

Marisa ya lleva varios programas participando en el veterano concurso de Antena 3. Sin embargo fue noticia a las primeras de cambio después del parecido que le descubrió un usuario en redes sociales. Una comparación que ha tenido éxito entre los espectadores, que han apoyado esa afirmación.

El parecido que guarda Marisa es con Ana Botella. La que fuera alcaldesa de Madrid de 2011 a 2015 y también esposa del ex Presidente del Gobierno, José María Aznar. Por este motivo se han recuperado al munos momentos culmen de la antigua alcaldesa de Madrid como el “relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor”

Actualmente, Orestes Barbero es la mayor estrella de Pasapalabra y lleva un tiempo batiéndose en duelo con Jaime Conde para llevarse el bote. El concursante, tiene un perfil en Twitter pero no suele entrar en polémicas. No obstante, recientemente ha explotado contra todos aquellos que acusan al programa de favorecerle con preguntas más sencillas, algo que no se corresponde con la realidad.

"Repito lo que ya he dicho otras tantas veces. Responder más rápido un rosco solo hace que, desde casa, PAREZCA más fácil. El hecho de pasar más o menos no es porque la dificultad intrínseca del rosco sea superior respecto al del otro, sino por cómo de clara se dé de primeras", aclaró el participante, que recibió el aplauso de los usuarios.

"No hago más que leer auténticas sandeces. Roscos ambos de cuatro cerrojos y varios de nivel correoso, de los más complicados que ha habido nunca. Que se saquen dos de ellos en primera vuelta no resta dificultad. Por favor, basta de insulto gratuito y mediocridad", escribió el participante de 'Pasapalabra', dando por terminado el conflicto.