Pasapalabra es uno de los programas televisivos de mayor éxito de la televisión española en lo que va de siglo. Se trata de un espacio familiar que nada tiene que ver con los típicos programas de telebasura como Sálvame o tantos otros. Esto no quita que en ocasiones se genere cierta polémica, zascas o rajadas al respecto.

Ya se sabe que nunca llueve a gusto de todos y las dificultades de los roscos siempre han generado reacciones contra el programa o contra algunos de los participantes. Es típico que algunos fans del programa consideren que ellos mismos podrían resolver uno u otro rosco, aunque es evidente que el 99,9% de los que lo siguen desde su casa no tendrían ninguna opción de resolverlo aunque contaran con todo el tiempo del mundo.

Actualmente, Orestes Barbero es la mayor estrella de Pasapalabra y lleva un tiempo batiéndose en duelo con Jaime Conde para llevarse el bote. El concursante, tiene un perfil en Twitter pero no suele entrar en polémicas. No obstante, recientemente ha explotado contra todos aquellos que acusan al programa de favorecerle con preguntas más sencillas, algo que no se corresponde con la realidad.

"Repito lo que ya he dicho otras tantas veces. Responder más rápido un rosco solo hace que, desde casa, PAREZCA más fácil. El hecho de pasar más o menos no es porque la dificultad intrínseca del rosco sea superior respecto al del otro, sino por cómo de clara se dé de primeras", aclaró el participante, que recibió el aplauso de los usuarios.

Explotó tras las críticas a otro concursante de Pasapalabra

Sin embargo, otros optaron por enviar mensajes desagradables a Rafa Castaño, el que fue uno de los rivales de Orestes en el pasado. Este hecho, fue la gota que colmó la paciencia del concursante, que estalló contra todos ellos.

"No hago más que leer auténticas sandeces. Roscos ambos de cuatro cerrojos y varios de nivel correoso, de los más complicados que ha habido nunca. Que se saquen dos de ellos en primera vuelta no resta dificultad. Por favor, basta de insulto gratuito y mediocridad", escribió el participante de 'Pasapalabra', dando por terminado el conflicto.