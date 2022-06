La mayoría de las cosas que trae el verano nos gustan mucho. El calor, el sol, las horas de día, la playa... vienen para quedarse estos meses. Sin embargo, también hay invitados indeseados. Es el caso de los mosquitos y sus molestas picaduras, pero también de otros insectos que se multiplican con las altas temperaturas. Entre otros, las cucarachas.

Este insecto no nos pica, pero es desagradable como pocos y hay personas a las que genera auténtico pánico. Además, es un animal muy poco higiénico y muy difícil de eliminar cuando se instala en los rincones de la casa. Para vencer a la cucaracha hay que recurrir a métodos específicos como el que te traemos hoy: el truco del pepino.

El truco del pepino para acabar con las cucarachas

Lo más típico con los bichos es recurrir a productos insecticidas. Debes saber, eso sí, que abusar de estos artículos químicos no es lo más recomendable para la salud. Y en ocasiones tampoco es lo más efectivo. Te traemos una opción más sana y efectiva.

El procedimiento es sencillo y solo necesitamos un pepino:

Cortar el pepino en rodajas finas sin retirar la piel Licuar hasta conseguir un zumo homogéneo Mezclar a partes iguales con agua en un cubo Fregar el suelo aplicando con un mocho el producto resultante

Las claves del truco anticucarachas del pepino

Puede parecer una solución un poco alocada, pero está demostrado que funciona. El olor tampoco será un problema para nosotros, pues dejaremos de percibirlo pronto. Sin embargo, las cucarachas tienen este sentido mucho más afinado que nosotros y no lo soportarán, así que huirán bien lejos.

La habitación que más conviene tratar con esta combinación es la cocina: la favorita de los insectos. No es necesario repetir este procedimiento muy a menudo, pero sí es conveniente rehacerlo cuando pasen una o dos semanas. No sufras por tu suelo, ya que esta mezcla de pepino y agua es 100% natural y no estropeará las baldosas. ¡Buena suerte!