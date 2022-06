Y es que la selección española de hockey hierba es una de las más competitivas de Europa, habiendo sido las campeonas olímpicas en Barcelona 92 y cuartas en Sidney. Los medalleros se fueron llenando en los campeonatos mundiales logrando un bronce en Londres 2018 y obteniendo la cuarta posición en Madrid 2006. En el Campeonato Europeo, lograron dos subcampeonatos en 1995 y 2003, un bronce en 2019, y cinco cuartos puestos consecutivos entre 2005 y 2015.

Podemos seguir versando las beldades de uno de los equipos más competitivos de nuestra historia y es que la lucha de este equipo está a un nivel de profesionalidad que sólo los grandes deportistas pueden conseguir. Las RedStick nacieron para perpetuar estos primeros triunfos y gracias a los entrenamientos y al esfuerzo de cada una de ellas, el estado de gracia mantiene el espíritu de éxito y ya prevé los futuros triunfos. Una de las veteranas de la selección que además es embajadora de Iberdrola, Beatriz Pérez, personifica ese espíritu de lucha que los deportistas de élite y nos cuenta cómo es la vida de una de estas mujeres increíbles.

El hockey no es precisamente un deporte masivo ¿Cómo nace tu pasión por él?

De manera casual. Estaba en el colegio La Salle de Santander y alguien me propuso formar parte un equipo de hockey. Mis padres nos apuntaron a mi hermano mayor y a mí. El con nueve años y yo con siete. Luego, las circunstancias te van conduciendo… en el colegio estuve tres años practicando. Me encontraba muy a gusto hasta que entré en el club de El Sardinero HC y cuando te empiezan a llamar para categorías inferiores de la selección te das cuenta de que vales para esto, que es algo de lo que disfrutas y que te aporta momentos increíbles y que por el camino encuentras a personas increíbles. Me enganchó el ambiente y la competición.

Beatriz Pérez Lagunas nace en 1991 en Santander y, además de ser deportista de alto nivel y embajadora de Iberdrola es Graduada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Bea vive en Madrid desde hace varios años en la Residencia Joaquín Blume, un centro de Alto Rendimiento y tecnificación deportiva.

¿Cómo es un entrenamiento de hockey?

Lo tenemos dividido en dos partes. Calentamos y hacemos una parte física de gimnasio y luego pasamos al técnico donde entrenamos ejercicios de posesión, ejercicios de salida de bola, ejercicios de ataque, de defensa. En esta parte técnica entrenamos algunas jugadas de penalti corner que movimientos específicos de hockey hierba.

¿Qué diferencias puede haber entre un entrenamiento masculino y uno femenino?

Diría que no hay diferencia excepto por las condiciones físicas de ellos. Pero el nivel técnico es exactamente igual.

¿En quién os miráis? ¿Quiénes son vuestras competidoras?

Ahora el hockey está muy igualado. Las mejores selecciones son desde hace mucho, Holanda y Argentina. Porque aparte de la popularidad, ellas tienen medios y licencias, que creo que es algo que nos falta a nosotras. En Holanda es muy popular el hockey, tienen muchos clubes y muchas niñas que lo practican y por eso tienen muchas jugadoras de las que tirar a la hora de crear selección. Además, a nivel de juego son muy determinantes de cara al gol, crean oportunidades y las aprovechan.

¿Es más o menos sufrido que otros deportes?

Voy a intentar contestarte, aunque no he estado en la alta competición de otros deportes. Percibo que la natación o la gimnasia rítmica son disciplinas muy duras. Nosotras hacemos muchas horas durante el día, pero no madrugamos en exceso, cosa que si ocurre con otros deportes de élite. Tenemos entrenamientos más divididos a lo largo del día, muy exigentes, pero quizás no tan rigurosos entre otras cosas, porque entrenamos mucho en equipo.

¿Qué riesgos tiene el hockey?

No es habitual, pero puedes llevarte un palazo en algún momento. Yo he tenido alguna fractura en un pie y en dos dedos. Pero lo cierto es que tenemos medios para recuperarnos quizás de manera más rápida de lo normal.

¿Qué os aportan los patrocinadores?

Oportunidades. Oportunidades de vivir experiencias en medios distintos a los que tendríamos en nuestro ambiente habitual. Iberdrola nos aporta visibilidad en el mundo deportivo femenino, nos origina experiencia y pone en valor mi deporte que es el hockey hierba. Iberdrola invierte a nivel federación y clubes y eso se refleja en las competiciones; tanto nacional como internacional. Los recursos aumentan y la preparación siempre es mejor.

¿Cuáles son vuestros objetivos de aquí a tres años?

Ahora mismo, en 15 días tenemos un mundial que se juega en Terrasa. A corto plazo el objetivo es obtener un buen resultado. Si es con medalla, mejor. A largo plazo tenemos París 2024. El objetivo/sueño es conseguir la medalla de oro. Si no aspiras a no máximo no te preparas para lo máximo.

¿Qué significa para una deportista entrenar para un mundial o para unos juegos olímpicos?

Creo que nosotras lo tenemos normalizado porque es nuestra vida, nuestro día a día y no nos paramos mucho a pensarlo. Son la familia, los amigos, y las personas ajenas a nuestra burbuja quienes nos hacen ver la importancia de la competición a alto nivel y cómo lo valora la sociedad. Son muchas las horas de esfuerzo, pero lo hacemos porque es lo que nos gusta y además lo hacemos con amigas y disfrutamos del camino. No hay mejor profesión.

¿Cómo es el ambiente en un vestuario?

Ahora venimos de un cambio generacional. Las que estuvimos en Tokio habíamos crecido juntas y éramos como una familia. Ahora hay chicas nuevas pero el ambiente sigue siendo muy bueno. Llevamos meses juntas y la gente ha encajado muy bien en el equipo y ese ambiente hace que juguemos mejor.

El deporte tiene mucho que ver con la vida, es respetar al otro, reponerse ante las derrotas, saber celebrar los triunfos. A ti ¿qué te ha enseñado el hockey?

Esa una buena manera de definirlo. El deporte plantea situaciones que tienen que ver con el día a día. A mí me ha servido para conocerme a mí misma. Qué me frustra, qué me hace saltar, y cómo debo comportarme en el campo. El deporte me ayuda en muchos otros ámbitos y me hace controlar tanto las situaciones positivas como las negativas. El deporte pone en valor el esfuerzo, la constancia, la responsabilidad, el trabajo en equipo y el compañerismo. Sin duda el deporte te prepara para la vida.

¿Qué les dirías a las niñas que están pensando en buscar un deporte para practicar?

Les diría que busquen y encuentren el deporte que les haga disfrutar. Si tienen que probar diez deportes que lo hagan y que compartan momentos con otras personas, que es de lo que se trata. Personalmente, de la práctica del hockey me llevo muchos momentos con las compañeras, de celebración, de lloros, de sufrir y de divertirnos juntas. En realidad, muchas veces la sociedad se fija en el resultado, pero la realidad es que a veces el deporte es fortuito y no siempre salen las cosas, aunque pongas lo mejor de ti. Detrás de todo deportista suele haber mucho trabajo y por eso hay que valorar tanto al que gana como al que no lo hace.