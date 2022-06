Miguel Frigenti ha tenido que ingresar de urgencia en el hospital tal y como ha explicado a través de sus redes sociales. El colaborador de Mediaset ha informado en su perfil de Instagram su delicado estado de salud y el motivo de esta visita con urgencia al hospital. Al parecer en la última hora que ha dado el colaborador de Sálvame ha aparecido con una vía intravenosa en la que le están suministrando la medicación necesaria.

¿Cuál es el motivo del ingreso hospitalario de Miguel Frigenti?

Miguel Frigenti no ha querido revelar qué enfermedad padece, por lo que el pronóstico del colaborador es reservado. El propio periodista ha reconocido que está viviendo una “pesadilla”, ya que hace algún tiempo había sufrido una pielonefritis aguda. Un tipo de infección de orina.

"Espero que esta vez sea la definitiva y acabar de una vez con esta pesadilla”, ha asegurado Frigenti. El colaborador televisivo no ha dado muchos detalles y simplemente se ha limitado a dar las gracias a los médicos y demás personal sanitario del centro. “Gracias a los enfermeros y a mi novio, que es el mejor del mundo y no me deja solo ni un momento", comenta postrado en la camilla del hospital.

La mala suerte se ceba con Sálvame

El programa está sufriendo una cantidad enorme de contratiempos. Sin ir más lejos y siendo el más sonado, Belén Esteban protagonizó unas dolorosas imágenes al caerse sobre su tobillo y fracturárselo en pleno directo de Sálvame. La veterana colaboradora acabó en el hospital ingresada y tuvo que pasar por el quirófano para solucionar esa lesión.

BELEN ESTEBAN se ha caído y cree que se HA ROTO el tobillo, que ha notado como se le rompía el hueso. 😱#YoVeoSálvame pic.twitter.com/JlpjPPeXEJ — Diego 🍉 (@diegobferrandez) 25 de abril de 2022

"¡Me he roto el tobillo!", lamentaba mientras Lydia Lozano pedía a gritos la intervención de un especialista: "¡Que venga un médico y sabrá si se ha roto el tobillo o no!". Con voz temblorosa y entre lágrimas, la accidentada insistía en la gravedad del accidente: "He notado el hueso cómo me ha chascado, me he roto el hueso". Minutos después, dos médicos han entrado en el plató y el programa se ha ido a publicidad.

Kiko Jiménez también alarmó a sus seguidores hace algunos días tras explicar que ha pasado toda la noche en el hospital. El habitual colaborador de Telecinco ha narrado los motivos por los que tuvo que ir corriendo a urgencias después de sentir un fuerte dolor fruto de los nervios.

A través de su perfil oficial, el tertuliano ha explicado qué le sucedió: "Nos fuimos a dormir a las 2, sobre las 5 me despertó un dolor muy fuerte que seguramente fue provocado por la emoción y los nervios de ver a mis abuelos y tíos después de mucho tiempo".

El colaborador empezó a encontrarse peor mientras descansaba: "No podía respirar y solo recuerdo ver llorar a mi gente del sufrimiento. Es muy duro solo recordarlo, gracias por la preocupación y gracias a los sanitarios que vinieron lo antes posible y me atendieron muy bien".