El mundo del fútbol podría tener una nueva pareja. Es habitual que cada cierto tiempo surjan nuevos noviazgos entre 'influencers' o modelos y futbolistas, sobre todo, después del auge de las redes sociales. En este caso según ha avanzado 'Socialité', Jessica Goicoechea y Marc Bartra han sido 'pillados' juntos.

Explica el 'paparazzi' Jordi Martí que la modelo y el futbolista del Real Betis estuvieron juntos en el concierto de Rauw Alejandro. La información que se ha dado en el programa de Telecinco prosigue asegurando que ambos mantienen algo más que una simple amistad, aunque Bartra reconoció hace algunos días a Toñi Moreno que no estaba con nadie.

Más detalles de la posible relación de Bartra y Goicoechea

Jordi Martí amplía los datos de ese encuentro público entre Bartra y Goicoechea. Al parece ambos salieron juntos del concierto del famoso cantante y después estuvieron en una discoteca de Barcelona con un grupo de amigos y amigas. Pasadas las dos de la madrugada ambos se fueron juntos sin más acompañantes. Además según explica tanto Bartra como Goicoechea ya se conocían de antes y siempre han tenido algo de "feeling".

Tanto Bartra como Goicoecha tenían pareja hasta hace no mucho, de hecho, Aron Piper ha sido noticia estas semanas por una posible relación con la artista internacional, Dua Lipa. Los romances van que vuelan en pleno verano.

De la separación de Melissa Jiménez a un romance con Jessica Goicoechea

"Me da igual a lo que se dediquen, lo que quiero es que sean buenas personas y felices, aunque Abril a veces sí que me dice que quiere ser futbolista". Esta era una de las primeras palabras de Marc Bartra a la prensa para hablar de su separación de Melissa Jiménez. El jugador del Betis y la periodista de DAZN F1 rompieron su relación tras ocho juntos. Bartra se sinceraba en su visita al programa de Toñi Moreno de esta manera: "Mis amigos algunos están hasta sin novia y yo ya tengo tres hijos, pero no me arrepiento, son la razón de mi vida y el motivo por el que sigo adelante".

No obstante desde la ruptura de ambos, Bartra ha sido relacionado con varias famosas. La última ha sido María Becerra. Aunque en este caso Bartra tuvo que salir a atajar los rumores de una relación con la reconocida artista.

Jessica Goicoechea cuenta su vida como influencer en La Resistencia

J La influencer y modelo acudió con buena predisposición al espacio de David Broncano, al que regaló un bikini de su última colección que él se 'probó' por encima de los pantalones. La instagramer reconoció al presentador algunas cosas que se han dicho sobre ella, como por ejemplo que no se pudo dedicar en su día a ser modelo por su altura. Aunque reconoce que en la moda ha cambiado y se representan todo tipo de cuerpos, en cuanto a la altura cree que no ha cambiado demasiado: “Es verdad, no podía porque uno de los requisitos es medir, mínimo 1'75 y yo debo andar por 1,66”, recordó.

Sin embargo, gracias a Instagram ha podido dedicarse a la profesión. A raíz de esto Broncano le pidió saber cuánto tiempo pasa al día en la red social. Ella accedió a que el presentador viera las estadísticas y finalmente acabó mostrando al público que puede pasar nada más y nada menos que entre 7 y 8 horas al día en la red: "Es mi herramienta de trabajo”, se excusó. Además, señaló que el día anterior solo había estado 34 minutos: “Fue mi único día de descanso y desconecté de todo".