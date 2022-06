Cada cierto tiempo vuelve Oriana Marzoli en algún formato sea cual sea de la mano de Mediaset. La ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha aparecido en el nuevo reality de la cadena llamado 'Celebrity Game Over'.

En este espacio Oriana aparece con otros jóvenes conocidos por este tipo de programas como Bea Retamal, Gala o Alejandro Bernardos, entre otros.

Sin embargo el bombazo ha llegado en el programa de la mano de un ‘hacker’ informático. Y es que según este, hay archivos que prueban las conversaciones de Oriana Marzoli con algunos futbolistas de Primera División y, en concreto, del Real Madrid.

Casados y con hijos, del Real Madrid… esos son algunos de los detalles que Mediaset ha dejado desvelar en el programa. A lo que Oriana Marzoli, ni corta ni perezosa, ha accedido a contar con pelos y señales. “No me he acostado con nadie importante. ¿He hablado con futbolistas? Sí, porque me han escrito. Pero es que si no me gusta, ¿para qué me lo voy a tirar?”, aseguró en un primer momento la venezolana.

Sin embargo la sorpresa ha llegado cuando ha explicado un poco más sobre uno de ellos: “Me han escrito varios. Solo uno me gustaba, muy guapo. Pero me enteré por unas amigas, como yo no sigo el fútbol ni nada, de que tenía mujer e hijo. Y es jovencito, ¿eh?”. De hecho en ese momento ha sido cuando se le ha escapado el bombazo… uno de ellos era del Real Madrid: “Él me escribió cuando estaba en el Real Madrid. He hablado con ese y con...”

Mediaset ha mantenido en secreto el misterio al no revelar sus nombres, pero… ¿será como Sofía Suescun y tendrá una relación con un futbolista de Primera? Habrá que estar atentos a próximas entregas.