Miguel Temprano, excolaborador de Sálvame, comunicó mediante sus redes sociales que ya no forma parte del equipo dirigido por Jorge Javier Vázquez lanzando distintos dardos tras ocho años de servicio. Sin embargo, no es el único cambio que realizó La Fábrica de la Tele y Deluxe en los últimos meses, aunque Miguel quiso ser tajante con ambas empresas.

A través de un hilo de Twitter comunicó su nuevo estado laboral, pero dejando en mal lugar a la que fue su casa durante casi una década. "Hoy tengo que comunicaros que 'Deluxe' y La Fábrica de la Tele han prescindido de mis servicios como lo haría Don Vito Corleone. Sin seriedad, sin cumplir el compromiso de este mes y diciéndome el director Miquel que era una decisión de Telecinco y Mediaset. ¡Con dos cojones!", empezó, mostrándose nada contento ni con la decisión ni con las formas.

Hoy tengo que comunicaros que @DeluxeSabado y @fabricatele han prescindido de mis servicios como lo haría Don Vito Corleone. Sin seriedad, sin cumplir el compromiso de este mes y diciéndome el director #Miquel que era una decisión de @telecinco y @mediasetcom CON DOS COJONES…!!! — Miguel Temprano (@mtemprano) July 29, 2022

"En esta vida cuando una puerta se cierra se abre una ventana. Siempre he valorado mi libertad de expresión y la libertad de información, me voy con la cabeza bien alta de no haber traicionado en estos años mi línea ética, moral y profesional. Hay vida más allá de la televisión", añadió el periodista, quien se marcha de Mediaset con la cabeza alta. "A seguir caminando con la conciencia tranquila. Nunca he vetado a nadie: colaboradores o invitados. Me voy limpio, y eso pocos podrán decirlo”.

De esta manera, Miguel Temprano se añade a la lista de colaboradores de los que ha decidido prescindir Mediaset. Entre ellos se encuentran nombres como el de Diego Arrabal, Jesús Manuel Ruiz, Carlota Corredera, Gustavo González o el de David Valldeperas.