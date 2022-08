No pasa por su mejor momento Sálvame. El programa estrella de las tardes en Telecinco no deja de perder en la batalla del share contra sus rivales. Motivo de su crisis o no, recientemente se ha dado a conocer la ola de despidos de varios de los trabajadores de la cadena.

Hay que recordar que tanto Telecinco como alguna de sus productoras se encuentran en problemas judiciales variados, destacando los que involucran a Antonio David, el asunto por los presuntos espionajes a famosos o más recientemente el de Aída Nízar. Ahora, y sabiendo que no ganan para sustos, un equipo de reporteros de Sálvame pasó un mal momento durante un directo. Sálvame despide a Jesús Manuel Ruiz: Estos son los motivos "Oye, estoy teniendo un problema", dijo Omar Suárez, reportero de Sálvame, en plena conexión. Se hizo el silencio y aparecieron caras de susto en el plató. "Tengo un problema con el cámara, os lo digo en serio", insistió mientras se acercaba a su compañero, sujetándole. Al final, lo que ocurría es que el cámara se estaba mareando, quizá por el calor.