Menos de un año después de la mayor crisis que ha sufrido la pareja formada por Mauro Icardi y Wanda Nara, y vuelve a surgir información sobre la posibilidad de que se produzca el divorcio del matrimonio. Después de, aparentemente, haber superado el presunto ligoteo del delantero argentino con China Suárez, la su mujer no habría aguantado más y habría pedido a su marido divorciarse tal y cómo ha explicó el programa Los ángeles de la mañana e la televisión argentina.

En un presunto mensaje difundido por este programa, se escucharía a la modelo Wanda Nara hablando claro sobre la separación con Icardi: "bueno, Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy con el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más. Sí, se lo pedí", se puede escuchar, dejando lugar a poca interpretación.

Las principales dudas al respecto de este asunto eran si el audio era real y si era actual y no de cuando estalló toda la primera crisis. El presentador de Los ángeles de la mañana, por su parte, aseguró a la audiencia que se trataba de un audio completamente veraz: "es de ahora el audio, alguien lo filtró, no sé si la señora Carmen o una amiga de ella. Lo habría mandado Wanda ayer a su amiga, y alguien nos lo mandó para acá". Con estos datos parece poco probable que Icardi pueda volver a salvar este matchball por su relación, aunque en el primer estallido del conflicto con Wanda lograse reconducir la situación.